Desde Colo Colo no quedaron a gusto con el fichaje de Martín Rodríguez en la MLS: “Esperamos mucho por él y eso nos perjudicó”

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, se pronunció en la previa del choque entre Colo Colo y Deportes Temuco por Copa Chile para referirse al mercado de fichajes en el cuadro albo.

El timonel del “Cacique” puntualizó en Martín Rodríguez, quien no regresa a Macul y llegará a la MLS de Estados Unidos. “Queremos que lleguen jugadores que estén entusiasmados con venir al club. Si Martín tomó otra decisión es legítimo y él sabrá lo que hace”, indicó.

En esta línea, Stöhwing no se mostró a gusto con la decisión del delantero. “Esperamos por él hasta el final y creo que esperamos mucho, eso nos perjudico para haber visto otras alternativas, pero él era un nombre que le entusiasmaba a Quinteros. Tratamos y no resultó”, señaló.

En cuanto a los refuerzos que maneja la dirigencia, el presidente de Blanco y Negro mencionó que “estamos permanentemente buscando alternativas. Tenemos varias cosas en carpeta, pero tampoco vemos tanto drama, tenemos un gran plantel”.

“El entrenador nos sugirió algunos nombres y en la medida que se pueda, con toda la responsabilidad, vamos a tratar de hacerlo. Si no llegan refuerzos, confiamos en el plantel y en la aparición de juveniles”, sostuvo.

Alfredo Stöhwing también comentó la frustrada contratación del zaguero Ramiro González. “Teníamos casi listo un central y por motivos de última hora no resultó. Por intento no nos hemos quedado, se ha hecho todo responsablemente con los mayores esfuerzos, pero no vamos a hacer irresponsabilidades”, agregó.

“Estamos contentos con el plantel y no queremos que se vaya nadie. Obviamente si llega una oferta muy importante y que beneficie al jugador la vamos a considerar, pero el ideal es que nos quedemos con el plantel que tenemos”, añadió sobre la intención de no dejar partir a nadie más en Colo Colo.

Por último, Stöhwing se refirió al tema de Pablo Solari. “El directorio puso un monto mínimo por él, pero la intención es que siga hasta fin de temporada. Su representante lo sabe perfectamente. Tampoco hay mayor drama, se ha hecho mucho ruido con Solari, eso perjudica al jugador, lo mas importante es apoyarlo, es lógico que se distraiga un poco”, concluyó.