El drama de Ramiro González tras no superar los exámenes físicos en Colo Colo: “Me encuentro sin club”

Colo Colo sorprendió días atrás luego de anunciar la cancelación del acuerdo con el central Ramiro González al no haber superado los exámenes médicos que le habrían permitido firmar como refuerzo del cuadro albo.

En conversación con ADN Deportes, el ex Unión Española se refiere por primera vez a lo ocurrido. “Estoy dolido por la situación, no me lo esperaba. Rescindí en el equipo en que estaba y físicamente estoy al 100%. Nunca tuve problemas de este tipo, me toma por sorpresa, tratando de mirar para adelante y demostrar que estoy bien”, aseguró.

Con 31 años, Ramiro González reconoció la compleja situación en la que atraviesa actualmente su carrera al haber hecho todo para dejar Talleres de Córdoba y volver al fútbol nacional.

“Había venido por dos años y no llegué a cumplir 6 meses por la posibilidad de Colo Colo. No es la primera vez que tenía el acercamiento. Ya en México había tenido la opción y ahora fue un poco más viable por una deuda que tenían conmigo. Me encuentro sin club ahora“, reconoció el defensa argentino con familia chilena.

Ramiro González y su estado físico

Ya sin opción de retomar su contrato en Talleres de Córdoba, con el que jugó la fase de grupos de la Copa Libertadores, ahora sólo espera enmendar su nombre pues, asegura, está en plenas condiciones para jugar a nivel competitivo.

“Me extrañó lo que ocurrió. Si no, no hubiera rescindido mis exámenes médicos, estaba seguro que la iba a pasar. Los meniscos de la rodilla derecha los tengo rotos hace 8 años y nunca tuve la necesidad de operarme, nunca me perdí un partido por una molestia ahí“, cerró quien tuvo pasos por el León y Atlético San Luis en México.