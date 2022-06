Magallanes va por otro gran golpe: quiere fichar a una estrella del fútbol chileno que se retiró

Magallanes sueña en grande con la inmejorable posibilidad de salir campeón este año en la Primera B y conseguir el anhelado ascenso a la División de Honor del fútbol chileno.

El cuadro dirigido por Nicolás Núñez se encuentra como líder exclusivo en la categoría de plata del balompié nacional con increíbles 44 puntos de 48 posibles, manteniendo una ventaja de 11 unidades por encima de Cobreloa, segundo en la tabla.

Con el objetivo de mejorar aún más esta sólida campaña, la “Academia” sorprendió en el mercado de fichajes y contrató al experimentado volante Carlos Villanueva, quien llegó proveniente de Palestino. Ahora, el club quiere dar otro gran golpe y busca quedarse con los servicios de otra figura del fútbol chileno: Luis Jiménez.

Según indicó AS Chile, la dirigencia y el técnico de Magallanes están dispuestos a convencer al “Mago” para que vuelva a jugar tras anunciar su retiro, y que se ponga la camiseta del conjunto “carabelero” de cara al segundo semestre del año.

Los albicelestes esperan llegar a una buena oferta para tentar a Luis Jiménez, quien disputó su último partido el pasado 22 de mayo. Por su parte, el DT de la “Academia”, Nicolás Núñez, dialogó con AS y aseguró que “cualquier equipo querría contar con él y a mi me gustaría tener cada vez mejores jugadores, pero no hemos avanzado en eso”.