Leo Gil y la llegada de Emmanuel Ojeda a la U: “No le voy a desear lo mejor porque está en el club rival”

En Colo Colo siguen trabajando en Argentina con miras al segundo semestre del 2022. Ahí los albos tienen que enfrentar el Torneo Nacional 2022, la Copa Chile y la Copa Sudamericana donde serán rivales de Internacional de Porto Alegre.

En medio de la intertemporada que realizan en suelo trasandino, el volante del “cacique”, Leonardo Gil, conversó con TNT Sports, y comentó lo han sido los últimos días de trabajo al mando de Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo.

“Hay estar bien físicamente porque eso permite hacer lo otro. Son dos cosas que van de la mano. Venimos trabajando muy bien, hacemos lo que nos pide Gustavo en la parte táctica. Sabemos que no tenemos tanto tiempo y la competencia no espera”, esgrimió.

Sin embargo, el medio de la conversación al volante le consultaron sobre Emmanuel Ojeda, ex compañero suyo en Rosario Central, hoy flamante refuerzo de la Universidad de Chile.

“Ema era más chico cuando yo estaba en Central. Siempre fue responsable y muy profesional, le gustaba entrenar. En Central no es fácil jugar, hay mucha presión. Él cuando entró lo hizo bien, no le pesó la camiseta y de a poco empezó a ganarse el puesto”, indicó Leo Gil sobre Ojeda.

Y no se quedó solo en eso. Agregó que: “el salto deportivo y económico que dio me pone muy feliz porque es un chico que se lo merece. No le voy a desear lo mejor porque está en el club rival. Que le vaya bien menos contra nosotros“, sostuvo Leo Gil sobre la llegada de Emmanuel Ojeda a la U.

