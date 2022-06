Emmanuel Ojeda se pone metas en la U: “Voy a dar lo mejor de mí para sacar esa maldición de los clásicos”

Este viernes, Emmanuel Ojeda fue presentado oficialmente como el primer refuerzo en el mercado de fichajes de la U de cara al resto de la temporada en el fútbol chileno.

El volante argentino quiso dejar atrás los líos que impidieron su traspaso en el verano y se mostró confiado de lo que puede hacer en la U de Chile. “Necesitaba vivir esta experiencia, es un club muy grande. Siempre lo vi con buenos ojos, no se pudo dar antes pero ya estoy acá (…) Quería venir, pero por ahí no se puso fácil la cosa y no pude hacer nada. No sé si fue algo del técnico, no creo, pero ahora estoy muy feliz de lo que voy a vivir”, aseguró.

Con 24 años, Emmanuel Ojeda vivirá en la U su primera experiencia en el fútbol fuera de Argentina y valoró todo la experiencia que le ha dado su paso por Rosario Central, club en el que fue formado como deportista.

“Me gusta la tenencia de la pelota, tengo un buen despliegue dentro de la cancha y me gusta correr, puedo darle todo eso al equipo. Rosario te exige muchísimo, donde juegas con 50 mil hinchas por partido. Esa presión ya la vivi. Vengo a adaptarme rápido y sumar desde mi lugar, nada más que eso”, comentó.

Los desafíos de Emmanuel Ojeda en la U

Durante la conferencia de prensa, el trasandino fue consultado por la negativa racha que arrastra Universidad de Chile en su clásico ante Colo Colo, duelo que volverá a desarollarse a fines de julio. El ex Rosario Central no eludió dicha situación, pese a apenas llevar menos de una semana en el país.

“Me han contado que hace mucho no se gana un clásico. Me ha tocado jugar varios clásicos en la ciudad, que se viven muy similar a acá. He ganado, he perdido, pero todos saben que es un partido aparte. Voy a dar lo mejor de mí para sacar esa maldición“, comentó, junto con destacar que está en condiciones de jugar en cuanto se lo pida Diego López.

“Llego bien, no me perdí ningún entrenamiento. No estaba jugando porque llegó un nuevo técnico y ahí todos empezamos de cero, pero me mantuve entrenando y estuve haciendo pretemporada. Vengo preparado para estar a disposición”, cerró.