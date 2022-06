El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, reconoció que el delantero argentino-chileno Leandro Benegas es uno de los futbolistas que interesa en el cuerpo técnico para reforzar al plantel. El atacante pasa por un buen momento en Independiente de Avellaneda, equipo en el que suma siete goles en la presente temporada.

“Benegas está en carpeta. Él no ocuparía cupo extranjero y eso sería importante”, manifestó Quinteros el pasado miércoles en conferencia de prensa.

A las declaraciones del estratega, el propio delantero respondió que, hasta el miércoles de junio, no había sido contactado por el club. “Nadie de Colo Colo se ha comunicado conmigo. No puedo dar una decisión o algo que tenga pensado porque estamos hablando sobre supuestos”, expresó a Radio Continental de Argentina.

En cuanto a su momento en el cuadro dirigido por Eduardo Domínguez, Leandro Benegas no escondió su alegría. “Algo que faltaba en mi etapa como futbolista era jugar en Argentina, el lugar donde nací. Estoy disfrutando al máximo todo, la adrenalina y la presión me encantan. Me encuentro bien, con mucha energía”, añadió al citado medio.

Respecto al futuro de Benegas, el secretario general de Independiente, Héctor Maldonado, fue tajante. “No se está negociando nada y no se negocia. Hoy es intransferible”, aseguró en conversación con Publimetro.

Así, Gustavo Quinteros pierde a una de las opciones que manejaba para reforzar el ataque albo. De todos modos, el entrenador mantiene la ilusión de concretar el regreso de Martín Rodríguez. “Es un jugador que siempre es importante. Sería fantástico que vuelva”, apuntó.

De momento, el plantel colocolino realiza la intertemporada en Buenos Aires, Argentina, donde jugarán dos partidos amistosos antes de afrontar la Copa Chile 2022. Por la ida de la tercera ronda, Colo Colo enfrentará a Deportes Temuco en el estadio Monumental, el próximo sábado 18 de junio.