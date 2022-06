Leandro Benegas y el eventual interés de Colo Colo: “Si llega hay que analizar la oferta”

Leandro Benegas disfruta de un buen pasar en Argentina. A principio de temporada, sorprendió a todos con su fichaje en Independiente de Avellaneda tras su gran paso por Curicó Unido.

El “toro”, ex Universidad de Chile, ha respondido a cabalidad las expectativas que tenían los hinchas del “rojo” y hasta el momento, registra siete goles en 15 presentaciones, tanto en el Torneo Argentino, como en la Copa Sudamericana.

Ahí es donde un eventual interés de Colo Colo surgió en los últimos días. El rumor es que ByN buscar a un delantero para suplir la posible partida de Pablo Solari al América de México, y los ojos de los dirigentes albos se habrían puesto en el barrio de Avellaneda.

Sin embargo, fue el propio Benegas quien sacó el pie del acelerador con el supuesto interés de Colo Colo: “nadie de Colo Colo se contactó conmigo. No me cierro a nada“, partió comentando en conversación con En Cancha.

“Si llega hay que analizar la oferta y ver qué es lo mejor en el momento, qué es lo mejor para mí y para mi familia”, complementó el delantero argentino que tiene nacionalidad chilena.

Insistió en que: “veremos qué pasa, me han comentado la noticia, pero no hay nada formal, no me llegó nada a mí ni a Independiente. Tengo contrato con Independiente hasta diciembre”, cerró Leandro Benegas sobre la chance de llegar a Colo Colo.

Cabe recordar que el “popular” está en la ronda final de la Copa Sudamericana 2022. El “popular” deberá medirse ante Internacional de Porto Alegre de Brasil.

Mientras que el “rojo” solo se centra en la Liga Argentina, donde el pasado sábado debutó con un empate frente a San Lorenzo de Almagro y donde precisamente Benegas anotó el gol de su equipo.