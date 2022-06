Erling Haaland denunció a jugador sueco por graves insultos: “Me llamó prostituta y que me iba a romper las piernas”

Erling Haaland brilló con un doblete en el triunfo de Noruega por 2-1 sobre Suecia en la UEFA Nations League, aunque hubo un hecho que denunció el delantero que opacó el resultado del compromiso.

Haaland denunció al defensor Alexander Milosevic de graves insultos durante el cotejo.

“Primero me llamó prostituta, puedo decir con seguridad que no lo soy“, comenzó diciendo el delantero en diálogo con la cadena noruega TV 2.

Tras ello, añadió que “en segundo lugar, dijo que me iba a romper las piernas, al minuto y medio marqué. Eso estuvo bien”, agregó.

Las palabras del noruego tuvieron réplica inmediata de Milosevic, asegurando que él nunca le dedicó esas palabras.

“Yo nunca hubiera dicho eso. Es bastante grosero decir lo que dice, porque yo no hablo noruego y él no habla sueco, entonces no sé cómo debemos comunicarnos. No hablo inglés en el campo, por lo que es especial que diga cosas que yo no he dicho”, lanzó.

Finalmente le mandó un mensaje a Haaland por medio del periodista. “Felicítalo por los dos goles y dile que es un buen jugador. No es el mejor futbolista que he conocido. Es más, no está ni cerca“.