En Pachuca reconocen el interés de la U por Jesús Trindade

Universidad de Chile intenta moverse con rapidez en el mercado de fichajes con tal de incorporar los tres cupos necesarios para apuntalar su plantel de cara al resto de la temporada 2022 y una de las opciones que maneja es la de Jesús Trindade.

El volante de 28 años pertenece al Pachuca de México y es un viejo conocido del nuevo entrenador de la U de Chile, Diego López, en su paso por Peñarol. De hecho, es el propio técnico quien está haciendo gestiones, tal como reconocieron en tierras aztecas.

“Queremos contar con él, pero la realidad es que hay gente intersada por él, por lo que hizo anteriormente. Le tocó jugar en algunos partidos. Sé que el “Memo” (Diego López) lo quiere llevar a la U de Chile”, explicó su técnico, Guillermo Almada, a Radio Sport 890 de Uruguay respecto a la situación de Jesús Trindade.

Jesús Trindade y las chances de venir a la U

Junto con reconocer esas gestiones, el entrenador del Pachuca no descartó dejarlo partir. “Si encuentran una oportunidad que no le puedo brindar para tener minutos y el jugador quiere ir, le vamos a abrir la puerta porque no puedo ser tan egoista de tener un jugador que no lo estoy utilizando todos los minutos que quiere”, explicó Guillermo Almada.

Todo considerando que el futbolista uruguayo no se ha podido consolidar en México, donde llegó a comienzos de año. Apenas ha jugado 14 partidos, sin anotar goles. De todos esos encuentros, además, en apenas dos fue titular.