La selección chilena sub 20 enfrenta un particular caso con el delantero Sebastien Pineau, quien tiene también tiene nacionalidad peruana pero ha sido parte de las últimas convocatorias del entrenador nacional Patricio Ormazabal.

El joven atacante que milita en Alianza Lima es nacido en Chile, tiene padre francés y madre peruana. Pese a que ya ha jugado partidos por “La Rojita”, el ariete habría cambiado su parecer y ahora defenderá la camiseta de Perú.

Así lo confirmó el técnico del combinado peruano sub 20, Gustavo Roverano. “El chico me comunicó enfáticamente que quiere jugar por la selección peruana”, afirmó el DT en el programa Charla Técnica.

Además, Roverano indicó que Sebastien Pineau “fue citado por ambas selecciones (Chile y Perú) y yo le dije que tiene que decidir. Es un tema sentimental de él”.

En diálogo con AS el año pasado, el delantero había manifestado su interés por jugar cualquiera de los países en los cuales tiene nacionalidad. “Aún no le cierro las puertas a las selecciones. Yo, encantado si me convoca Perú, Chile o Francia, ya que son oportunidades que se te dan y hay que aprovecharlas al máximo”, señaló.