Bernardo Cerezo y el liderato de Ñublense: “No buscamos faltarle el respeto al resto diciendo que queremos ser campeones, eso se demuestra”

El defensa de Ñublense, Bernardo Cerezo, conversó con Los Tenores tras el empate que el club del Ñuble logró ante Colo Colo para cerrar la primera rueda del campeonato nacional como uno de los tres líderes.

“Estamos muy contentos en cómo terminamos esta primera fase y con mucha ilusión para seguir peleando en los puestos de arriba (…) El primer tiempo tuvieron bastantes llegadas y en el segundo tiempo ajustamos nuestro juego. Creo que fue un buen espectáculo”, comentó el jugador de 27 años, que reparó en cómo evitó que el goleador albo, Juan Martín Lucero, no convirtiera en el Monumental.

“Lucero se fabrica solo las ocasiones, traté de que no definiera cómodo. No había que darle espacio, tenía que tener mucha concentración en marcarlo. Trato de estudiar antes a los jugadores que me toca marcar, más allá de las instrucciones del cuerpo técnico“, remarcó Bernardo Cerezo, quien destacó las cualidades de su entrenador, Jaime García.

“Es muy cercano al jugador, hay un diálogo constante, con respeto y se pueden decir las cosas. La experiencia se la va a dar seguir dirigiendo en Primera División. Cosas malas tenemos todos, como todo ser humano, pero hemos ido corrigiendo“, aseguró.

Bernardo Cerezo y el presente del fútbol chileno

Con el hecho de ser punteros del campeonato nacional, la ilusión está presente entre los hinchas de Ñublense para un inédito título. Sin embargo, el ahora central chillanejo pone paños fríos a la expectativa.

“Estamos muy convencidos de lo que queremos, pero no buscamos faltarle el respeto al resto diciendo que queremos ser campeones. Eso se demuestra y con el pasar de los partidos uno se va haciendo candidato. Debemos seguir con la misma humildad con que arrancamos la pretemporada, donde la meta era mejorar lo del año pasado. Falta mucho, todo puede pasar y en la segunda rueda los que vienen de atrás te apuran”, recalcó el formado en Universidad de Chile, que no quiso analizar del todo el presente de su ex club.

“El momento de la U es difícil, pero ellos solos tienen que tratar de sacarlo adelante. A lo mejor no pasan por un buen momento futbolístico y psicológico, pero tienen la capacidad de sacarlo adelante“, sostuvo.

También marcó su carrera el paso por Santiago Wanderers, donde compartió con Mauricio Viana, que ahora suena para llegar a Colo Colo. “Viana es una gran persona, trabaja siempre al 1000%. Le va a hacer bien ir a Colo Colo, ya estuvo en un grande como Sporting Cristal y lo hizo bien. Seguro será un aporte“, cerró el también lateral de 27 años.