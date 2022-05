Este viernes, Coquimbo Unido visita a Curicó Unido en el cierre de la primera rueda del Torneo Nacional. El compromiso en La Granja podría ser el último partido en la carrera de Esteban Paredes, pero el histórico goleador habría decidido no jugar el encuentro y dar por finalizada su carrera.

Tras su emotivo regreso al Estadio Monumental, el delantero de 41 años manifestó que estaba en el proceso de deliberación sobre retirarse o no. “Voy a pensarlo. He jugado con muchos dolores y la verdad es que lo hago porque me gusta. Es mi pasión, pero me sentaré con mi familia para ver qué es lo mejor”, manifestó Paredes tras la derrota ante el Cacique.

Y la decisión habría llegado. Según ESPN, el “Tanque” le habría comunicado al plantel pirata que no estaría ante el cuadro tortero y que pondría término a su carrera como futbolista profesional. Esto, ya que en el último partido frente a Unión Española terminó con problemas físicos y no estaría disponible para la convocatoria del técnico Patricio Graff.

De todos modos, Esteban Paredes no se ha referido oficialmente a la información reportada por el citado medio y mantiene contrato con el equipo aurinegro hasta el final de la presente temporada.

Mientras tanto, Coquimbo Unido se prepara para visitar a Curicó Unido en el arranque de la fecha 15 del Torneo Nacional. Dicho compromiso se jugará este viernes 27 de mayo desde las 20:30 horas.