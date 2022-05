Este sábado por la noche, cerrando la jornada sabatina de la fecha 13 del Torneo Nacional 2022, Colo Colo recibió la visita de Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, encuentro que estuvo marcador por el regreso de Esteban Paredes a la comuna de Macul.

El “Popular” goleó sólidamente a los “Piratas” para retomar el liderato del campeonato nacional, y tras el encuentro el delantero de Coquimbo Unido, Esteban Paredes conversó con los micrófonos de TNT Sports y comentó lo sucedido en Macul.

El ídolo del “Cacique” partió asegurando que: “lo dije en la semana, me debo a Coquimbo con mucho respeto al club, perdimos un partido donde estuvimos muy mal en el primer tiempo, nos vamos con una derrota que nos duele bastante”, dijo.

Respecto al pasillo de honor que le realizó Colo Colo, Esteban Paredes comentó que: “el recibimiento de los compañeros y funcionarios del club fue muy lindo, siempre los llevaré en mi corazón, estoy muy agradecido del club”, indicó.

Sobre su posible retiro, adelantó que: “voy a pensarlo, vienen otras generaciones, creo que he jugado con muchos dolores y la verdad que lo hago porque me gusta, es mi pasión, pero me sentaré con mi familia para ver que es lo mejor“, sostuvo.

Insistió sobre Colo Colo que: “los llevo en mi corazón, fueron muchos años de alegrías, de tristezas, creo que la verdad es algo maravilloso lo que hoy viví con lo que me hicieron, no me lo esperaba”, aseguró.

En el cierre, comentó sobre Coquimbo Unido que: “tenemos que sacarnos la imagen que dejamos hoy, vamos a dar todo de nosotros para poder empezar a ganar y salir de los últimos puestos”, finalizó Esteban Paredes tras la derrota frente el “Cacique”.