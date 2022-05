Deportes con Historia: El impacto de Marco Cornez en la carrera de Christiane Endler

En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva edición de Deportes con Historia, en donde Cristián Arcos nos habló sobre el triunfo de Tiane Endler en la Champions League Femenina y el triste fallecimiento de Marco Cornez.

“El mismo día que fallece Marco Cornez, horas más tarde, Tiane Endler obtiene la Champions, con su equipo siendo titular y siendo la primera jugadora no brasileña en ganar la Copa Libertadora y la Champions”, comenzó diciendo el periodista deportivo.

¿Y por qué se unen estas dos historias? De acuerdo a Arcos, “porque Marco Cornez es el primer preparador de arqueros de Tiane Endler, en una historia que es increíble”.

“Si uno la relatara, pareciera que es falsa”, aseguró.

La relación de Tiane Endler con Marco Cornez

“Cuando tenía 14 años, Christiane Endler fue por su colegio a jugar un partido contra la selección chilena sub 17”, relató el tenor, quien comentó que en ese momento la futbolista hizo “un partidazo”.

El columnista del Ciudadano ADN también narró que en sus primeros años, Endler ni siquiera pensaba en ser futbolista, ni menos ser arquera. Es más, tenía altas capacidades para dedicarse al tenis y cuando jugaba al fútbol en el colegio, lo hacía de carrilera izquierda.

“Nunca se había puesto al arco. Nunca se había puesto los guantes. Nunca se había puesto debajo del arco en ningún partido”, aseguró el periodista deportivo, para luego relatar el momento en que Endler y Cornez se encontraron.

“Marco Cornez le dice ‘¿y por qué no juegas al arco?’ y la Tiane le dice, ‘pero si yo no he jugado nunca al arco’. ‘Pero si tienes todas las condiciones para ser arquero’, le dijo él. Tiane mide 1 metro 84, que para el biotipo chilena es muy alta. Es ágil, jugaba muy bien con los pies y tenía un don de mando, de liderazgo”, relató el Tenor, quien añadió que Christiane Endler se puso al arco por primera vez a los 15 años.

“Es decir que desde los 15 años que se pone por primera vez al arco, hasta hoy, han pasado 16 años. En 16 años pasó de ponerse por primera vez en el arco, a ser la mejor arquera del mundo. Para un deportista nivel, es poco tiempo. Los deportistas de altísimo nivel parten a los 9 años, las atletas, gimnastas”, agregó.

Recordando a Marco Cornez

Marco Cornez falleció de un cáncer a los 63 años. En palabras de Cristián Arcos, “era un tipo entrañable”.

“Es el arquero más goleador de la historia del fútbol chileno. Se puso a patear penales y tiene 25 goles anotados. Pero además el tipo era un excéntrico, un personaje. Era un tipo muy divertido y de los mejores contadores de historias que yo he conocido en la vida”, comentó el periodista, para luego agregar que el fallecido arquero “tenía más historias que Arjona”.

“Se ponía a contar historias y tú no parabas de escuchar a Marco Cornez. Tenías carcajadas aseguradas, por la manera en que contaba”, agregó.