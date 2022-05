Caszely reveló desconcentración en Colo Colo ante River: “Los jugadores estaban más preocupados de las señoras y de las guaguas que del partido”

Carlos Caszely fue el invitado especial que tuvo la delegación de Colo Colo en Buenos Aires para el partido contra River Plate por Copa Libertadores. En su estadía con el plantel, el histórico exgoleador albo notó que hubo una clara desconcentración en el “Cacique”, que terminó goleado por 4-0.

“Me llamó la atención que viajaran los familiares con hijos, con guaguas. Los jugadores estaban más preocupados de las señoras y de las guaguas que del partido más importante que tenía Colo Colo en esta ronda”, reconoció el otrora delantero en diálogo con Círculo Central.

El “Rey del metro cuadrado” explicó que esta situación no ayudó a los futbolistas albos. “Aunque no crean, eso te hace daño. Hay una preocupación, te sacan de la concentración. Me pareció bastante raro, porque vi mucha guagua, mucho niñito de uno o dos años”, indicó.

En esta línea, Caszely comentó que “yo estaba con Alfredo Stohwing (presidente de Blanco y Negro) cuando él recibió un llamado quince minutos antes del inicio del partido, de un jugador de Colo Colo que estaba preocupado por su señora, porque estaba muy cerca de la Garra Blanca”.

“El jugador, en vez de estar preocupado de rendir al 100% en el partido, estaba preocupado de que su señora estaba en un lugar que no le correspondía”, agregó.

Pese a los problemas de desconcentración que mencionó el “Chino”, recalcó que Gustavo Quinteros estaba totalmente enfocado en Colo Colo. “Gustavo no estaba preocupado por la Selección. Cuando tuve la oportunidad de tomar un café con él, de conversar, me habló solamente de Colo Colo, nada de La Roja”, complementó Carlos Caszely.