“¿Contendiente al Puskas?”: FIFA destaca el golazo de Felipe Gutiérrez ante Audax Italiano

Este sábado, Universidad Católica cayó 3-2 ante Audax Italiano por la fecha 14 del Torneo Nacional. Pese a la derrota, el volante cruzado Felipe Gutiérrez se matriculó con un golazo desde antes de la mitad de cancha.

En El Teniente, los cruzados fueron superados futbolísticamente por el cuadro itálico y sumaron su octava caída en el campeonato local. A los 9 minutos del primer tiempo, Pablo Alvarado adelantó con un cabezazo al equipo de Juan José Ribera.

Sin embargo, tan solo tres minutos más tarde, Gutiérrez recibió un pivoteo de Diego Valencia y desde más de 70 metros disparó antes que el balón tocara el piso. El futbolista de 31 años había visto adelantado al portero Álvaro Salazar y no titubeó para anotar uno de los mejores goles de la temporada.

La gran anotación del zurdo mediocampista provocó los halagos de la FIFA, organismo que incluso postuló el tanto al Premio Puskas. “El gol de Felipe “Pipe” Gutiérrez para Universidad Católica fue golpeado desde 73.2 metros. ¿Un contendiente al Puskas?”, escribieron en su cuenta de Twitter.

𝑮𝒐𝒍 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐!

Felipe 'Pipe' Gutiérrez's goal for @Cruzados in @CampeonatoCL was hit from 73.2 metres, according to @OptaJavier. 🚀🤯🇨🇱

A #Puskas contender?

"𝐻𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑓𝑜𝑜𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒."pic.twitter.com/2JW2SKptp1

— FIFA.com (@FIFAcom) May 22, 2022