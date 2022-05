Este sábado, Universidad de Chile superó 3-2 a Huachipato por la fecha 14 del Torneo Nacional. En el tercer partido de Sebastián Miranda como técnico interino, los azules sumaron su quinto triunfo en el torneo y se alejaron de la parte baja.

Con dos goles de Pablo Aránguiz y uno de Darío Osorio, el conjunto universitario pudo plasmar su superioridad en el partido y se quedó con los tres puntos en Santa Laura.

Tras el triunfo, Miranda destacó la actuación de sus dirigidos, pero cuestionó que no se haya logrado sostener la diferencia. “El trabajo que hicimos durante la semana se vio reflejado y eso me deja tranquilo. ¿Tenemos que seguir mejorando cosas? Claramente. De un 3-0, jugando de muy buena manera, no podemos pasar a un 3-2 y terminar pidiendo la hora. Tenemos que madurar como equipo y mejorar esos aspectos”, manifestó.

“Huachipato nos fue poniendo en una zona de riesgo, sin crear grandes oportunidades. Nos faltó calma, la situación lleva a que exista un nerviosismo todavía, pero tengo plena confianza que el equipo va a seguir creciendo”, complementó.

Además, el entrenador de 41 años alabó el rendimiento de Pablo Aránguiz. “Lo conozco hace mucho tiempo. Cuando lo subieron al primer equipo en Unión Española fuimos compañeros. Yo lo que hago es acompañarlo y tratar de potenciar todo su potencial, el logro es de él”, comentó.

Por último, Sebastián Miranda entregó un mensaje a Diego López, quien estuvo presente en Santa Laura y se prepara para asumir la dirección técnica de la U. “Se va a encontrar a un equipo con muchas ganas, que hay que acompañarlo. Es un muy buen grupo, que está muy comprometido con el club y quiere revertir esta situación.

De todos modos, Miranda confirmó que dirigirá a Universidad de Chile frente a Cobresal, en el cierre de la primera rueda del Torneo Nacional. Dicho compromiso se jugará en El Salvador, el próximo sábado 28 de mayo.