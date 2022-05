El hijo de Marco Cornez agradece las palabras de Tiane Endler a su padre: “Cada vez que la veía se emocionaba, ella siempre estuvo presente”

En medio del funeral de Marco Cornez, su hijo, del mismo nombre, conversó con ADN Deportes para agradecer el apoyo del mundo del fútbol tras el fallecimiento del ex arquero durante la madrugada de este sábado.

“Siempre ha sido difícil despedir a un padre. Estuvimos los últimos 8, 10 meses peleando. Ahora estoy feliz, está descansando. Siempre pidió que su despedida fuera con alegría. Durante su enfermedad, que encontró en una fase muy avanzada, lo disfrutamos 7 meses a concho. Se incorporó al fútbol, se creía lindo porque bajó de peso y sus ex compañeros de la Católica le organizaban distintas actividades. Volvimos a estar muy unidos. Estábamos distanciados por cuestiones geográficas, pero esto nos juntó a todos y se encargó de tenernos cerca”, explicó.

Además, el hijo de Marco Cornez aprovechó de agradecer a Tiane Endler por las palabras que compartió para quien fue parte de su formación en el mismo día que ganó la Champions League Femenina.

“Mi papá se sentía muy orgulloso de ella, nunca se atribuyó el mérito. Siempre le reconoció su perseverancia, aportó su granito al inicio y respetó el proceso que tuvo. Cada vez que la veía se emocionaba y ella fue siempre tierna con él. Le envió un mensaje desde el alma, le regaló una camiseta y siempre estuvo presente, él lo notó cada vez que escuchaba sus mensajes“, aseguró.

El orgullo de Marco Cornez por su padre

Durante la charla con ADN Deportes, el hijo del ex arquero de la UC valoró el impacto de su padre para los fanáticos del deporte. “La gente se me acerca y es inevitable que me pregunten por él, interesados en si seguía trabajando o me cuentan alguna anécdota. Jamás he recibido una mala cara por él, sino pura alegría. Y como deportista fue un ejemplo”, explicó junto con valorar todas las vivencias que tuvo con él.

“Me tocó recorrer casi todo el país con él. Tuve muchos beneficios por llamarme como él, me dio mucho empuje para desarrollarme como persona. Era un muy buen padre. Tengo millones de anécdotas y este último tiempo he escuchado muchas más. Siempre fue muy preocupado y cercano“, comentó.

Junto con recibir a referentes del fútbol nacional y al plantel de Santiago City, donde Marco Cornez era parte del cuerpo técnico, destacó el homenaje en vida que recibió semanas atrás en San Carlos de Apoquindo.

“Fue uno de los primeros que fundó el estadio y nos contaba que le descontaron durante meses un saco de cemento a todo el plantel para construirlo. Ahora lo disfrutan las nueva generaciones, pero él y ese plantel sembraron para el recinto”, cerró.