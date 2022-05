Guillermo Maripán completará su tercera temporada en el fútbol francés y su sexta en Europa desde su salida de Universidad Católica. El defensa chileno se ha consolidado en la zaga del Mónaco y sus actuaciones podrían llevarlo a la Bundesliga.

De acuerdo a los periodistas germanos Philipp Kessler y Manuel Bonke, de los medios Bild y TZ Múnich, “Memo” interesaría en el cuerpo técnico del Bayern Múnich. La información de los reporteros es que el liderazgo del futbolista de la Roja atrae al técnico Julian Nagelsmann, quien consideraría una buena alternativa contar con el chileno.

Sin embargo, otro periodista germano encargado de la cobertura del cuadro bávaro, Florian Plettenberg, descartó tajantemente la información de sus colegas. “Debido a muchas consultas en los últimos minutos: fuentes cercanas dicen ‘¡nunca lo escuchamos!'”, publicó el reportero de Sky Sport en su cuenta de Twitter.

Update #Maripán: Due to many requests in the last minutes: Close sources say: „Never heard!“ @SkySportDE

