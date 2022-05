DT de Italia palpita la “Finalissima” ante Argentina: “La base del plantel serán los que ganaron la Euro”

Roberto Mancini, entrenador de Italia, ya palpita lo que será la Finalissima 2022 contra Argentina, en un partido estelar que enfrenta a los vigentes campeones de la Eurocopa y Copa América.

De cara al encuentro que se disputará el 1 de junio, Mancini señaló que “será una linda final. Como hicimos en el partido ante Turquía, hay algunos jugadores tendrán su oportunidad”.

En los próximos días, el DT de la “Azzurra” dará a conocer la lista de convocados. En cuanto al plantel que piensa tener, indicó que “si están todos disponible, la base estará integrada por los que ganaron la Euro. Este partido se dio porque ganamos esa copa”.

Además, Roberto Mancini se mostró dolido aún por no poder clasificar con su selección al Mundial de Qatar 2022. “Ha pasado un mes desde el repechaje y la decepción sigue presente. Lamentablemente hay momentos en que las cosas no salen como uno quiere y no hay nada que se pueda hacer al respecto”, concluyó.

Italia y Argentina se verán las caras el próximo 1 de junio en el estadio Wembley, Inglaterra, por la Finalissima 2022 que marcará la renovada y cercana relación que busca UEFA y Conmebol.