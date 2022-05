Mundialista ecuatoriano sobre la denuncia contra Byron Castillo: “No sé si es ético lo que está haciendo Chile”

Las reacciones en Ecuador por el caso Byron Castillo siguen. Esta vez, se refirió al polémico tema Carlos Tenorio, exjugador ecuatoriano, mundialista con su selección y actual presidente de la Asociación de Futbolistas de su país.

En diálogo con La Tercera, Tenorio afirmó que “no sé si es ético o no lo que está haciendo Chile. No es un tema que me competa, tampoco estoy al tanto de los detalles. Hay un tema con un jugador, pero no corresponde a nuestra institución pronunciarnos al respecto”.

Pese a que la Asociación de Futbolistas no puede hacer nada ante el caso, el exjugador indicó que “el marco legal, la federación de Ecuador tiene todas las pruebas para demostrar su posición”.

“Yo soy el presidente de la asociación de jugadores ecuatorianos, pero a nosotros no nos compete opinar al respecto. Son cosas que la personas que acusan tienen la obligación de mostrar las pruebas”, agregó el mundialista con el “Tri” en las Copas del Mundo 2002 y 2006.

Por último, Carlos Tenorio no se anticipó a un posible fallo a favor o en contra de Ecuador. “Independientemente de cualquier cosa, cualquier resolución, tiene que estar apoyado en el marco legal. Yo no soy quien para adelantarme a los hechos”, complementó.