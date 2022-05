Gustavo Quinteros habló de la opción de ser DT de Chile: “Es un orgullo y honor como entrenador ser tenido en cuenta”

En la previa al duelo contra River Plate este jueves por Copa Libertadores, el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, fue consultado en torno a la opción que se maneja desde hace algunos días en torno a su futuro como entrenador de Chile.

Si bien el DT argentino nacionalizado boliviano no quiso ser del todo explícito al respecto, si respondió en torno a tema. “Estoy enfocado en el partido contra River Plate. Es un orgullo y honor como entrenador ser tenido en cuenta para dirigir la selección, pero no voy a decir más que eso. Más allá de los partidos contra River Plate, O’Higgins y Fortaleza, no estoy pensando”, planteó en la previa a la visita al estadio Monumental de Buenos Aires, donde también hizo un guiño a su pasado como entrenador de Ecuador y Bolivia.

“Es un partido fundamental para la confianza, ojalá podamos sacar un resultado que nos permita seguir creciendo como equipo. Con Ecuador gané en el Monumental, con Bolivia empaté allí. Estoy muy motivado, los jugadores también. Tengo ganas de ver jugar al equipo de la mejor manera. Es una vidriera enorme para cada uno de los jugadores, más allá de lo que peleamos por seguir avanzando en Copa Libertadores defendiendo al fútbol de Chile”, apuntó Gustavo Quinteros.

Gustavo Quinteros y el duelo ante River Plate

El entrenador de Colo Colo insistió durante varias respuestas de la conferencia de prensa en la relevancia del choque de este jueves ante los “Millonarios” y la actitud con que esperan afrontar el compromiso.

“No sabemos jugar de otra manera, siempre intentamos ser protagonistas e ir a buscar el resultado. Si el rival te obliga a defender en una zona que no estás acostumbrado tenemos que estar sólidos y firmes (…) Si a River Plate lo dejas pasar con pelota dominada, vamos a sufrir. Queremos defender lo más lejos posible de nuestro arco, porque cuando provocas el error en la salida del rival puedes terminar la jugada de forma inmediata“, argumentó el DT albo, que tiene algunas dudas en torno al bloque defensivo.

“Maximiliano Falcón está muy bien, no sintió molestias. Emiliano Amor entrenó bien en una parte y mañana hará todo, ojalá esté al 100% para el partido. Siempre con todos a disposición tiene más variantes frente a un montón de situaciones que pueda plantear River Plate”, señaló quien tuvo palabras también para los problemas de salud que atraviesa Lizardo Garrido.

“Desde que llegué, con Chano nos cruzamos todo el tiempo, siempre con una palabra de aliento. Le deseo una pronta recuperación y mucha fuerza. Seguramente este partido lo va a ganar como tantos que ganó con esta camiseta”, cerró el técnico de 57 años.