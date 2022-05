Raúl Ormeño y la salud de Lizardo Garrido: “Antes de dos semanas no va a salir de la clínica”

“Nosotros somos más hermanos que los mismos hermanos sanguíneos”, afirma Raúl Ormeño a la hora de hablar de Lizardo Garrido, su excompañero de equipo en el mítico Colo Colo 1991, compadre y amigo desde la infancia. En conversación con Los Tenores, detalló el tratamiento que sigue el “Chano” desde el viernes.

Recordemos que el exdefensor enfrenta una leucemia linfoblástica aguda, que le detectaron a raíz de un virus. En los últimos días permanece hospitalizado en la Clínica Alemana y ya está con quimioterapia.

Ormeño contó que Garrido “está súper optimista” y que el domingo estuvo con él. También hablan con mucha frecuencia. “Hay muchas cosas entre nosotros con el Chano. Todo lo que se pueda decir de él como persona, uno no lo puede desconocer“, afirmó el excapitán del Cacique.

Incluso comentó que “sus compañeros en este momento han estado todos muy ligados a él. El Colo Colo 91 escribe cosas todos los días para el Chano, el Colo Colo de todos los tiempos“.

De un virus a la quimioterapia

Dos horas antes de la conversación con Los Tenores, Raúl Ormeño habló con Lizardo Garrido por un favor. “Me contó que había dormido bien, pero que había dormido poco, porque los procedimientos que le están haciendo se lo hacen en las tardes o en las noches”, contó.

También indicó que había respondido bien a la quimioterapia y “que la había aceptado bien, no ha tenido ningún problema secundario”. En esa línea expresó que “todos estamos esperanzados y todos estamos esperando que todo salga bien, que sea bueno todo lo que le suceda de aquí en adelante, que lo ha pasado mal mi compadre”.

En ese punto, el exmediocampista repasó el origen de la enfermedad de su amigo. “Él hace un mes y medio estaba perfecto. El Chano estaba recuperado de todo, bien, contento, haciendo todo su trabajo”.

“Pero le apareció un herpes en el estómago y después se fue hacia su espalda y después le agarró el brazo izquierdo. Los demás se fueron con los remedios que le dieron para controlarlo, pero el del brazo se le mantuvo. y eso lo tenía más o menos 15 días, 20 días. Hasta que el viernes llegó a hacerse los exámenes y le arrojó este problema“, agregó.

Finalmente, comentó que “me parece que antes de dos semanas no va a salir de la clínica por todos los procesos que tiene que hacer. Transfusión de sangre también, me contaban que le han hecho harta transfusión de sangre. Seguramente van a venir dadores de sangre para el Chano”.