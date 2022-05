Universidad de Chile anunció que subastará la indumentaria en conmemoración a Leonel Sánchez, utilizada en el compromiso ante Palestino en el estadio Santa Laura. El dinero recaudado será entregado a la familia del mítico exfutbolista azul y de la selección chilena.

El pasado sábado 2 de abril falleció “Don Leonel” a los 85 años, tras varias semanas con complicaciones de salud a raíz de una trombosis pulmonar. Por este motivo, la institución laica ocupó una camiseta conmemorativa negra en su compromiso frente al cuadro árabe, tal como se hizo tras el fallecimiento de Carlos Campos en 2020.

Ahora, los estudiantiles comunicaron que la indumentaria utilizada por los futbolistas en ese encuentro será rematada para ir en ayuda de la familia del ídolo azul. “Estoy súper agradecida. Es algo totalmente inesperado y que me tiene muy asombrada. Quién no podría estar feliz. Quiero agradecer al club y los hinchas. Yo siempre lo he dicho, la U tiene una hincha increíble”, comentó Gloria Encina, viuda de Sánchez, a los canales oficiales de Universidad de Chile.

Tod@s en ayuda por la familia de Leonel💙

Desde mañana se empezará a desarrollar una subasta solidaria de manera virtual.

“He sentido el apoyo en todo momento. Uno se asombra, nunca sabe la multitud que puede convocar una sola persona. He sentido todas las buenas energías que me envían. Estoy aquí, con una pérdida enorme, pero mi corazón está lleno de amor”, agregó.

Entre los artículos que serán rematados en la página de la tienda oficial del club, se encuentran camisetas y shorts autografiadas por los jugadores, además de la jineta que utilizó Felipe Seymour como capitán. La subasta se realizará este jueves 12 y viernes 13 de mayo, desde las 10:00 a las 17:00 horas.