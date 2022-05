“Sacha” Sáez tras su golazo en Copa Sudamericana: “Soy el Benzema santiagueño, criado a empanadas y vino”

Sebastián “Sacha” Sáez fue protagonista de uno de los mejores goles en lo que va de la Copa Sudamericana 2022. El delantero se lució con un golazo que le dio el triunfo a Unión La Calera contra Banfield en Argentina.

A falta de 15 minutos para que culminara el partido, el atacante “cementero” aprovechó un centro desde la derecha y, con una espectacular chilena, conectó de gran manera el balón en el aire y lo clavó en el arco, dejando parado al arquero rival.

El increíble tanto que marcó el artillero del cuadro calerano incluso fue aplaudido y destacado por la FIFA, que además lo postuló al Premio Puskas.

Tras el partido, el argentino comentó lo que fue la jugada del golazo. “¿Si la quise meter ahí? No”, confesó entre risas en diálogo con ESPN. Luego, detalló que “justo habíamos hablado con Williams Alarcón, le había dicho que por ahí estaba el espacio. Él la puso ahí y pude definir”.

“Lo que más recuerdo es que cuando vi que entró, me quise parar para festejar y me acalambré. Me quedé duro festejando, estaba acalambrado”, afirmó el “Sacha”.

Por último, Sebastián Sáez mencionó en tono de broma que era el Karim Benzema nacido en la ciudad argentina Santiago del Estero. “Soy el Benzema santiagueño, criado a empanadas y vino tinto”, concluyó.