Tras muerte de padre e hija de 4 años: decretan duelo comunal en Calbuco por tragedia marítima

Una tragedia enluta a la comuna de Calbuco, en la región de Los Lagos, luego de que un padre y su hija de 4 años murieran en medio de un accidente marítimo registrado en las cercanías de Isla Puluqui.

El hecho ocurrió en el sector San Ramón, cuando las víctimas se encontraban a bordo de un bote auxiliar que, por causas que aún se investigan, terminó volcando.

Las víctimas fueron identificadas como Claudio Alejandro Villarroel Balcazar, de 43 años, y su hija menor de edad. Una tercera persona, una mujer que también se encontraba en la embarcación, sobrevivió a la emergencia y fue trasladada hasta el Hospital de Calbuco para su evaluación.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por la autoridad marítima, tras recibir un llamado telefónico se dispuso el traslado de personal de la Armada hasta el lugar, donde se constató el fallecimiento de ambas víctimas y se resguardó el sitio del suceso.

El capitán de Puerto de Calbuco, capitán de fragata Jaime Mansilla, informó que el fiscal de turno instruyó la realización de diligencias para establecer las circunstancias del accidente.

En esa línea, la Fiscalía de Calbuco encargó peritajes especializados a personal de Labocar.

Tras lo ocurrido, la Municipalidad de Calbuco decretó duelo comunal por dos días, entre el 19 y el 20 de junio, en señal de respeto por el fallecimiento de Claudio Villarroel y su hija.

“Calbuco hoy está de luto”, señaló el alcalde Marco Silva, quien llamó a acompañar con respeto y solidaridad a la familia afectada.