Durante la edición de este jueves en Los Tenores, se produjo un sabroso debate entre Jean Beausejour, Luka Tudor y Juan Cristóbal Guarello por la emocionante clasificación del Real Madrid a la final de la Champions League, en desmedro del Manchester City de Pep Guardiola.

“El Madrid sostuvo su clasificación en jugadores de 19, 20 años. Camavinga es ver a Seedorf. Pareciera que, con la investidura que le da la camiseta del Madrid, le agrega cosas a su juego. Me saco el sombrero ante lo que hicieron. Sin Modric, Kroos y Casemiro, darle vuelta la llave al Manchester City es muy meritorio”, aseguró el “Tenor Mundialista”, lo que desencadenó las críticas ácidas hacia el entrenador español.

“Guardiola es un muy buen técnico, pero está sobrevalorado: no es el mejor entrenador del universo. Quieren casi hacerle una estatua y me parece un DT que trabaja de buena manera, pero sacó a Mahrez, De Bryune y Gabriel Jesús le muestras al rival que quieres cerrar el partido y tienes que hacerlo con tu forma de jugar”, apuntó Luka Tudor por lo hecho en el Santiago Bernabéu por parte de Pep Guardiola.

Las dudas de Luka Tudor con Pep Guardiola

Profundizando en el debate, planteó su desagrado con el estilo de sus equipos. “Me aburre que juegue tanto para el lado. Me encantaría que, en un acto de crecimiento personal, vaya al Leeds o equipos más chicos. Se lo mandé a decir con Juan Manuel Lillo. Sería una prueba de carácter (…) Uno de sus grandes errores es no contar con un “9”, tienes que tener un jugador que te salve. No se puede poner a inventar que se juega sin 9″, sostuvo, lo que fue cuestionado por Jean Beausejour.

“Eso es no valorar a Guardiola, con tu comentario lo estas subvalorando”, sostuvo el ex lateral izquierdo, mientras que Juan Cristóbal Guarello ahondó en el prestigio del catalán. “Por algo a Guardiola le pasan esos equipos, tiene una trayectoria digna de ellos. Que en ciertos momentos clave no ha podido cerrar la Champions es verdad, pero por algo está ahí”, dijo uno de los Tenores Fundadores.

Mientras, el formado en Universidad Católica insistió en los errores de su Manchester City. “El año pasado, en la final, no gritaba ni nada. Ayer demostró que quizá algo le falta. Ganó la Champions sólo con el mejor jugador del mundo. Ha tenido los equipos más caros de la historia”, apuntó Luka Tudor.