Blackburn invitó a miembros de la comunidad ucraniana a su último partido de local: serán recibidos en la cancha

El Blackburn Rovers de Ben Brereton anunció un solidario gesto con el pueblo ucraniano de cara a su próximo encuentro por la Championship, el último duelo que disputarán como local por la temporada regular.

A través de un comunicado oficial, el club inglés señaló que “se ha invitado a miembros de la comunidad ucraniana local a asistir al último partido de la temporada en casa del sábado contra el Bournemouth como un gesto más de apoyo a los afectados por el conflicto en el área local”.

Además, el elenco blanquiazul indicó que “los invitados serán recibidos en la cancha en el medio tiempo y habrá una oportunidad para que los fanáticos hagan donaciones para ayudar al pueblo de Ucrania”.

El director ejecutivo de Blackburn Rovers Community Trust, Gary Robinson, agregó que “nuestros fanáticos querrán mostrar su apoyo y dar una cálida bienvenida para ayudar a integrar a nuestros amigos ucranianos en el corazón de nuestra comunidad”.

“El fútbol es para todos y sabemos que el fútbol es enorme en Ucrania. Queremos ayudar a que sea una experiencia agradable para ellos y que se sientan como en casa aquí”, complementó Robinson.

A dos fechas para que termine la temporada regular de la Championship, el Blackburn Rovers se ubica en el octavo puesto de la tabla con 66 puntos, a 3 unidades para ingresar a la zona de playoffs.

Los dos duelos que le restan al equipo de Ben Brereton son contra Bournemouth (25 de abril) y ante Birmingham City (7 de mayo).

