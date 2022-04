Mino Raiola desmintió la noticia de su fallecimiento: “Por segunda vez en cuatro meses me matan”

Según reportes de medios italianos y reproducidos por la prensa europea, este jueves 28 de abril se informó el fallecimiento de Mino Raiola, destacado representante de futbolistas.

El agente de 54 años, nacido en la comuna de Nocera Inferiore en Italia, se encontraba delicado de salud hace un par de meses. En enero estuvo ingresado en el hospital de San Raffaele de Milán.

Sin embargo, pese a la información de su fallecimiento, el propio Mino Raiola se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter para desmentir la noticia y asegurar que sigue con vida.

“Estado de salud actual para los que se preguntan: cabreado por segunda vez en 4 meses me matan. También parecen capaces de resucitar”, escribió el agente este jueves.

La noticia de su supuesto fallecimiento había causado impacto en el fútbol mundial, puesto que Raiola es uno de los agentes más importantes del mercado europeo y en el último tiempo estaba trabajando con el futuro de una de las máximas estrellas a las cuales representa: el delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Además, en su exitosa carrera como agente, el italiano ha sido protagonista de grandes operaciones, estando a cargo de futbolistas de la talla de Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Matthijs De Ligt o Mario Balotelli, entre otros.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022