Quinteros y los cambios en Blanco y Negro en la previa del Colo Colo-River: “Siempre hemos trabajado cómodos con Valladares y Mosa”

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, habló este martes en la previa del choque contra River Plate por la Copa Libertadores 2022.

El técnico albo aseguró que “aún nos estamos recuperando” tras el clásico contra Universidad Católica y espera llegar “con todos los jugadores recuperados. Hay que estar jugar al máximo porque enfrentaremos a uno de los mejores equipos en Sudamérica y candidato a la copa”.

“Es una gran oportunidad para Colo Colo de poder demostrar el buen nivel que hemos tenido en los otros partidos de copa. Tenemos que jugar a ese nivel y un poco mejor para enfrentar a este equipo que tiene grandes jugadores”, indicó de cara al duelo contra los “Millonarios”.

En cuanto a la situación física de Emiliano Amor, Quinteros afirmó que el zaguero “está bien, hoy casi no sintió ninguna molestia, así que es muy probable que mañana pueda jugar. Ojalá juegue todo el partido sin dolor. Es una pieza importante del equipo. Tampoco lo vamos a arriesgas si es que él siente algún tipo de molestia”.

En medio de los cambios de nombres que hay en Blanco y Negro, el DT del “Cacique” aseguró que “estamos enfocados en el partido. En los próximos días me voy a referir a ese tema político. Siempre hemos trabajado muy cómodos con Valladares, también cuando llegué y estaba Aníbal Mosa. Con todos he tenido una buena relación”.

Además, el estratega repasó su expulsión en el clásico con la UC y explicó que “yo reclamé una falta que era la segunda amarilla para un jugador y podíamos aprovechar la superioridad numérica. Me pareció justo una amarilla que no fue, el árbitro no la sacó”.

“Me sentí mal, defendí lo que era justo, pero también me excedí un poco en la protesta y mucho más cuando el árbitro me sacó la amarilla a mí. Son situaciones que quedan en el campo. Lo ideal es que no vuelva a suceder”, agregó Gustavo Quinteros.

Colo Colo y River Plate se verán las caras este miércoles 27 de abril en el Estadio Monumental a partir de las 20:00 horas. El partido se jugará por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2022.