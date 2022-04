Han pasado 23 días desde la partida de Leonel Sánchez, conocido por todos como Don Leonel, ídolo de la Universidad de Chile y miembro insigne de la Selección Chilena. Este 25 de abril, el exdelantero habría cumplido 86 años y, posiblemente, habría disfrutado de una torta de piña, rodeado del cariño de su familia.

Sus más cercanos vivieron el primer cumpleaños sin él, esta vez, en el Cementerio General, específicamente en el mausoleo de los jugadores del Mundial del ’62. Lucieron los globos azules, las insignias de la U y el “Feliz Cumpleaños Leito”. Su hija Katherine, consciente de los otros jugadores que reposan allí y militan en otros clubes, se comprometió a adornar las tumbas con sus respectivos colores.

ADN Deportes estuvo presente en el homenaje, en el que hubo cantos y mucha emoción. “Ha sido muy especial todo, un cariño tremendo. Mucha gente hasta el día de hoy nos traen flores para mi papá. Todavía estamos llenitos de amor. Distinto hoy día, el cielo está más azul que nunca“, expresó Kathy. Y coincidió con el pronóstico del tiempo: durante esta jornada estuvo despejado.

Los recuerdos en medio del cumpleaños de Leonel Sánchez

Con motivo del cumpleaños de Leonel Sánchez, su hija Kathy Sánchez dialogó con Los Tenores y muy especialmente con Jean Beausejour, quien vistió la camiseta azul entre 2016 y 2021.

“A mí me llamó algo la atención cuando lo conocí: que él no andaba de ídolo por la vida y cuando se acercaba a nosotros lo hacía como una persona hincha de la U, sin ostentar su lugar en el club y siempre con una palabra de aliento más que una crítica”, recordó el Tenor Campeón de América.

Consultada sobre cómo era convivir con el “papá Leonel”, más allá del ídolo, su hija relató que “muchas veces fui al estadio con él, íbamos a camarín y también era como un ídolo más de los jugadores. Sí le pegaba sus pequeños retos a veces, pero muy emotivo“.

“Él era así, muy cercano a la gente. Mucha gente me dijo lo mismo, que era el jugador del pueblo. Y de verdad sí, mi papá era súper humilde, siempre estuvo presente. Le pedían autógrafos, fotos y él paraba, dejábamos de comer y nosotros así pucha, yo era más chica, no entendía mucho. Pero ahora me doy cuenta que sí, él quiere mucho a la gente, están todos con él”, contó Kathy.

Y continuó: “Vivir con él, en el día a día… para mí es mi papá, siempre va a ser mi ídolo mayor, pero soy su conchito, entonces imagínate, soy la regalona. Entonces siempre estaba ahí, bacán. Mis compañeros me decían “oh, qué se siente ser la hija de Leonel Sánchez”. Para mí siempre va a ser mi ídolo, y es mi papá”.

Los Tenores también aprovecharon de preguntarle sobre cómo vivía cada partido de la Roja, especialmente las Copas América y las clasificatorias. “Como siempre lo ven, llorando. Disfrutaba en la casa o lo invitaban a ver partidos a alguna parte. Pero siempre con sus ojos llorosos, uno le hablaba y no podía hablar. Nosotros lo molestábamos, le decíamos ya vas a llorar, pero somos todos llorones, salimos todos a él”, comentó.