Habrá nueva era: Manchester United confirmó a Erik ten Hag como nuevo DT para la próxima temporada

Manchester United vivirá una nueva con otro entrenador en la banca. Durante la jornada de este jueves, el club inglés confirmó que el neerlandés Erik ten Hag se hará cargo del primer equipo a partir de la próxima temporada.

El actual técnico del Ajax llegará a los “Diablos Rojos” entre julio y agosto del presente año para reemplazar al DT Ralf Rangnick, y tendrá contrato hasta junio de 2025, con la opción de extenderlo por un año más.

“Es un gran honor ser nombrado entrenador del Manchester United y estoy muy emocionado por el desafío que tenemos por delante. Conozco la historia de este gran club y la pasión de los fanáticos, y estoy absolutamente decidido a desarrollar un equipo capaz de lograr el éxito que se merece”, señaló ten Hag.

“Será difícil dejar el Ajax después de estos años increíbles, y puedo asegurarles a nuestros fanáticos mi total compromiso y enfoque para llevar esta temporada a una conclusión exitosa antes de mudarme al Manchester United”, aseguró el estratega de 52 años.

En la banca del Ajax, Erik ten Hag ha conseguido hasta el momento dos títulos de Primera División, dos Copas y una Supercopa de los Países Bajos. Además, logró una tremenda campaña con el club neerlandés en la Champions League 2019/19, alcanzando las semifinales.

The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik

