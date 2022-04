Durante esta jornada, Gerard Piqué se refirió a los audios filtrados que salieron a la luz este lunes y aseguró que es una conversación sacada de contexto y bajó el perfil de sus dichos.

La mañana de este lunes se desató un escándalo en el fútbol internacional por un acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la empresa Kosmos, de propiedad del futbolista del Barcelona.

Las negociaciones millonarias generan revuelo y han sido especialmente cuestionadas al involucrar una comisión de varios millones para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita.

Una de las primeras declaraciones del futbolista en la explicación por los audios fue para decir que no tiene nada que esconder. Aseguró que “todo lo que hemos hecho es legal“.

La explicación de Piqué

El defensor decidió salir al paso de lo sucedido y explicar la situación, transparentando lo sucedido para que “la gente entienda cómo funciona esto”.

“Quiero dar la cara porque no tengo nada que esconder y no me escondo porque en Kosmos hemos hecho un trabajo espectacular”, sostuvo.

Dentro de su explicación dio información sobre el trato y funcionamiento junto a Luis Rubiales, presidente de la RFEF. También destacó la forma de negociar de ambas entidades. “Tenemos una buena conexión con Arabia Saudí y nos comentaron que querían llevar competiciones a su país y optamos por preguntar a Rubiales si estaban interesados en mover la Supercopa”.

“Kosmos también propuso cambiar el formato, como la Copa Davis. Al presidente le gustó la idea y viendo en perspectiva ha sido un éxito rotundo”, explicó.

Respecto a la situación de los audios, hizo hincapié en que “sacado de contexto“, además, su defensa contó con la visión de la ilegalidad en torno a la violación de privacidad.

“Lo único ilegal es coger unos audios privados de una persona y filtrarlos a la prensa y no hay que ser listo para saber quién está detrás de esto. Es una broma de un audio de WhatsApp sacado de contexto. Un comentario de bar“, agregó para bajarle el perfil y gravedad a los dichos.

Manejo de dinero

Dentro de la explicación de Gerard Piqué sobre los audios filtrados en relación a la Supercopa de la RFEF y la relación con Kosmos para llevarla a Arabia Saudí, indicó algunos detalles de la negociación.

“La Federación se llevaba 120.000 euros por la competición y luego, después del movimiento, se lleva 40M€. ¿Por qué no puedo hacer esto con la Federación? El cambio de formato se hace en 2020, pasa de jugar dos a cuatro equipos, sin ese cambio el Real Madrid no hubiera participado, y ganó la competición. En esos tres años se puede ver si hay alguna ayuda”.

“Tengo una gran relación con Rubiales. Le llamo Rubi porque es mi presidente y he jugado 10 años en la Selección siendo Rubiales mi presidente”, aseguró.

Respecto a un conflicto de interés aseguró que sabe “separar los negocios del fútbol y no he pedido nunca una ayuda de nada“.

Puedes revisar las declaraciones completa del jugador en una conferencia brindada a distintos medios AQUÍ.