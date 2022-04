Los detalles de un millonario -y cuestionable- acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol y la empresa Kosmos, de propiedad del futbolista del Barcelona Gerard Piqué, se ha dado a conocer este lunes gracias a la liberación de audios de una conversación entre el defensor y Luis Rubiales, presidente de la RFEF.

Según reveló El Confidencial, el acuerdo incluye una comisión de varios millones para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita -desde donde se juega desde 2020 en un formato con cuatro equipos-. Eso sí, antes, la federación planeaba -en acuerdo con Piqué- jugar en el estadio del Barcelona la final del certamen.

“Como el [Real] Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos y decir que [el Camp Nou] es el estadio con mayor capacidad”, proponía inicialmente Rubiales. “Sería una buena idea hacerlo todo allí. A lo mejor, en vez de alquilar por medio kilo [millón de euros] cada partido, lo puede alquilar por más y sacar dos kilos o dos kilos y medio. Ahí tiene margen de negocio el Barca”.

Pero el jugador respondería, días después, con una propuesta distinta: llevar la Supercopa a Arabia Saudita. “Si es un tema de dinero, si ellos [Real Madrid] por ocho [millones de euros] irían [a Arabia Saudita], se paga ocho al madrid, ocho al Barca, a los otros [equipos finalistas] se les paga dos y uno, son 19, y os quedáis la Federación con seis kilos”, señala.

Y continúa, mencionando una eventual presión a los organizadores sauditas. “Antes de no quedaros con nada, os quedáis seis kilos y apretamos a Arabia Saudí, les decimos que el Madrid a lo mejor no va, y le sacamos palo o dos palos más”, sigue Piqué.

Según Rubiales, Kosmos solo fue un intermediario para conseguir llevar la Supercopa a Arabia Saudita y la RFEF nunca les hizo un pago. Sin embargo, el medio sostiene que la compañía de Gerard Piqué consiguió hasta cuatro millones de euros por cada edición a realizar, es decir, 24 millones en seis temporadas. Esto, por “presiones” de la propia federación a los nuevos organizadores.

El acuerdo finalmente sería -según revelan los audios- de 25 millones de euros para la primera edición. Pero la comisión para la compañía de Piqué estaba dentro de ese monto, algo que no habría gustado a Rubiales. “Lo que está diciendo [el negociador saudí] es que no le apretemos tanto y que él, dentro de los 25, se incluya la comisión. Eso significaría que se reduciría de vosotros la comisión, pero no la pagaríais vosotros, la pagarían ellos”, respondía el defensor del Barcelona.

Las conversaciones habrían iniciado en 2018, cuando el jugador propuso cambiar el formato de la Supercopa -que era una final entre el campeón de la Liga frente al campeón de la Copa del Rey- a un mini torneo de cuatro equipos -los campeones y finalistas de cada edición- que se disputara fuera de España. Esto aumentó el número de partidos (de uno a tres) y por ello el valor de los derechos de televisación.

“Geri, enhorabuena. Ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí”, le dice Rubiales a Piqué.

