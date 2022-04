Este sábado, Universidad de Chile igualó sin goles ante Palestino en un opaco partido en Santa Laura. Los dirigidos por Santiago Escobar solo han ganado uno de los últimos ocho encuentros y al colombiano se le agota la línea de crédito en el banco azul.

Si bien el cuadro estudiantil tuvo más de una oportunidad para desequilibrar el marcador, los árabes controlaron las acciones y supieron ahogar, especialmente en la media hora inicial, a la zaga de la U. Pese a esto, los de Gustavo Costas no lograron plasmar su superioridad y las escuadras repartieron puntos en Independencia.

Tras el choque, el técnico de los azules intentó amagar las preguntas sobre su continuidad y aseguró que ya tenía la mente en el próximo rival. “Yo ya estoy pensando en Audax Italiano y mañana (domingo) iré a trabajar, como lo hacemos en cada uno de los compromisos”, sostuvo el estratega en conferencia de prensa.

“Lo que tengo en mi mente es eso y entiendo las críticas y todo lo que se menciona, pero es parte de dirigir a la U. Me ilusiono con seguir al lado de los jugadores y no voy a abandonar el barco en estos momentos. Me ilusiono con seguir”, complementó.

De todos modos, “Sachi” es consciente que su futuro en la banca del equipo está sujeto a la decisión de la directiva de Azul Azul. “Siempre estamos dependiendo del pensamiento de los dirigentes y de las decisiones que ellos tomen”, apuntó Santiago Escobar.

El compromiso entre Universidad de Chile y Audax Italiano, por la undécima fecha del Torneo Nacional 2022, se jugará el próximo sábado 23 de abril. Pese a que el duelo está fijado en El Teniente, según información de ADN Deportes, se jugaría en Valparaíso, ya que en Rancagua no quieren recibir a la hinchada azul tras los incidentes ocurridos en 2021.