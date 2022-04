Santiago Escobar: “El día que yo vea que este equipo no tenga actitud, uno puede decir que aquí pasa algo”

Santiago Escobar, entrenador de Universidad de Chile, volvió a recalcar su compromiso en la banca del cuadro azul y la intención de mejorar los resultados en el Torneo Nacional 2022.

Este jueves en rueda de prensa, el DT de la U aseguró que “el día que yo vea que este equipo no tenga actitud y no dispute cada balón, uno puede decir que aquí pasa algo. Pero este equipo ha tenido actitud y entrega. Si hemos perdido, no es porque los jugadores no quieran. Hoy pienso en jugar bien y ganar”.

En cuanto al hambre de triunfos que hay en el plantel, el estratega colombiano afirmó que “estamos en una institución grande del continente. El equipo quiere victorias. Yo también como entrenador”.

En tema de fichajes para cambiar la imagen del equipo en la segunda rueda, Santiago Escobar indicó que “por ahora no hemos hablado de refuerzos para el segundo semestre. Vamos en el día a día de los partidos. Ya llegará el momento para evaluaciones”.

De cara al próximo partido por el campeonato ante Palestino, el técnico de la U agregó que “es un duelo de alto riesgo por el rival. Conozco al profesor Gustavo Costas. Será un duelo de equipos necesitados de victorias. Es un equipo que tiene muchas alternativas de juego”.

Universidad de Chile y Palestino se verán las caras el sábado 16 de abril a partir de las 17:30 horas por la fecha 10 del Torneo Nacional 2022.