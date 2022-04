Jeisson Vargas le quita presión a Escobar: “No estamos pensando en que si perdemos va a salir el técnico”

Jeisson Vargas, volante de Universidad de Chile, se refirió al difícil momento que vive el cuadro estudiantil y las dudas que hay sobre la continuidad del entrenador del equipo, Santiago Escobar.

“No estamos pensando en que si perdemos va a salir el técnico. Esas decisiones las toman otras personas. Lo único que pensamos es salir a ganar el próximo partido”, afirmó el jugador azul este martes en rueda de prensa.

El mediocampista reconoció que las cosas no han salido bien y recalcó que “hay que revertir este momento, pero somos un equipo nuevo que requiere tiempo. La presión es personal, lo tomo como una motivación para sacar esto adelante”.

Pese a los malos resultados en el campeonato, Vargas indicó que “el equipo se ha visto mejor. Hemos tenido ocasiones de gol, y si seguimos jugando de esa manera y si tenemos mayor efectividad vamos a ganar los partidos”.

En cuanto a su estado físico, el ex Unión La Calera señaló que “hay una lesión que aún está. He tenido que hacer muchos esfuerzos para estar, pero me siento tan comprometido que hago todo por estar con el equipo”.

De cara al próximo encuentro contra Palestino, Jeisson Vargas agregó que “es un equipo que hace cinco fecha no suma de a tres. Nosotros tenemos que aprovecharlo”.

Universidad de Chile y Palestino se verán las caras el sábado 16 de abril a partir de las 17:30 horas por la fecha 10 del Torneo Nacional 2022.