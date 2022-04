Mario Vargas, Quality Manager del Huachipato-Copiapó, se defiende ante las acusaciones: “No hubo nada, ni intervención ni intermediación”

Mario Vargas ha sido apuntado como un hombre clave en el polémico partido entre Huachipato y Copiapó por la Liguilla de Promoción 2021. En aquel duelo, el réferi cumplió su rol de Quality Manager, quien es la única persona externa que tiene contacto con los árbitros del VAR.

En audios revelados por Los Tenores de ADN, el árbitro principal del encuentro, Francisco Gilabert, reconoció que Vargas fue presionado mediante un llamado desde Santiago para intervenir en un penal a favor de los “Acereros”.

En este escenario, el QM del controversial cotejo se defendió ante las declaraciones de Gilabert. “No hubo nada. Ni intervención ni intermediación. Lo demás sería inventarle algo, pero no me caracterizo por eso”, aseguró en diálogo con La Tercera.

“Acabo de hacer una declaración al oficial de cumplimiento. Querían conocer mi versión y contrastarla con lo del VAR. No sé quiénes serán todos los involucrados, pero yo he declarado. Todo el mundo ha declarado. Partiendo por don Javier Castrilli”, afirmó Mario Vargas.

El réferi aclaró que se encuentra “tranquilo” frente al escandaloso caso y no planea buscar asesoría legal. “Solo me estoy asesorando por mí. No veo por qué tengo que asesorarme. No se me ha pasado ni por la mente. Me declaro inocente en el sentido de no pensar más allá”, indicó.

Por último, Vargas se refirió la destitución de Castrilli como presidente de la Comisión Arbitral. “Sobre su salida no tengo opinión, porque trabajo hace mucho rato en esta función y he visto muchos cambios”, añadió.

“Trabajo desde 2011, he pasado por muchas administraciones. Venía de la anterior y ellos me ratificaron en la función que realicé. Todos estamos expuestos. Son cargos más de confianza del directorio de turno en la ANFP”, concluyó.