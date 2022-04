Hinchas polacos desplegaron bandera con imagen de Vladimir Putin colgado de una soga y con la camiseta del Spartak de Moscú

Un explícito gesto en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó la atención durante el sábado en el partido entre Lech Poznán y Legia Varsovia por la Primera División del fútbol de Polonia.

Los hinchas denominados “ultras” del cuadro de Legia Varsovia sorprendieron en las gradas del estadio al desplegar una bandera en la cual aparece la imagen del mandatario ruso muerto, colgado de una soga y con la camiseta del club Spartak de Moscú.

La razón por la cual Vladimir Putin utiliza la indumentaria del Spartak en el llamativo lienzo es por la buena relación que tienen los fanáticos de Lech Poznán con los aficionados del equipo ruso, vínculo que dejaron en evidencia los “ultras” varsovianos en modo de provocación.

Cabe destacar que Polonia es uno de los países que comparte frontera con Ucrania y Rusia en Europa en el tenso escenario del conflicto bélico entre ambas naciones.

