Cristian Paulucci, entrenador de Universidad Católica, habló este viernes en conferencia de prensa de cara al próximo duelo de la UC por el Torneo Nacional 2022, el cual será ante Deportes La Serena.

El argentino recalcó que habrá rotación en el once titular debido a las competiciones que tiene el equipo en el plano local y en Copa Libertadores. “En un club como Católica, con el plantel que tenemos, siempre va lo mejor adecuado al partido que vamos a enfrentar, tratar de poner lo mejor que se tiene. Va a existir rotación estos dos meses”, indicó.

En cuanto a los trabajos del elenco “cruzado” tras caer en el debut de Libertadores, Paulucci afirmó que “tenemos que mejorar en algunos aspectos. Contra Talleres nos faltó profundidad y estamos trabajando para crear la cantidad de situaciones que creábamos el año pasado y que este año no estamos creando”.

Además, el DT de la UCLuego de 28 años, Pink Floyd lanza material inédito: busca reunir fondos para Ucrania elogió al plantel de La Serena en la previa del choque. “Tiene buenos futbolistas y buen entrenador, pero no se le vienen dando los resultados. Es un equipo a temer, con delanteros como Suazo, con Guerrero que es buen futbolista o Paredes que es un jugador con mucha personalidad”, sostuvo.

“Son un equipo directo, se asocian poco, van directo al ataque. Si uno no lo presiona, no lo sofoca y no toma la iniciativa, la podemos llegar a pasar mal. Tenemos que estar muy atentos”, concluyó Cristian Paulucci.

Universidad Católica se medirá contra Deportes La Serena este sábado 9 de abril a partir de las 20:00 horas por la fecha 9 del Torneo Nacional 2022.