Jorge Garcés afrontó el mal arranque de Santiago Wanderers en la Primera B: “Para que me vaya, me tiene que llamar Reinaldo Sánchez”

El arranque de Santiago Wanderers en la Primera B sigue siendo de espanto y este domingo volvió a sufrir una derrota, esta vez ante el líder del Ascenso, Magallanes, y las dudas aumentan en torno al rol de Jorge Garcés en la banca caturra.

Con doblete de César Cortés, el cuadro “carabelero” desnudó todas las falencias del elenco de Valparaíso, que sufrió su segunda derrota consecutiva jugando en el Elías Figueroa. Así son últimos en la Primera B, sumando los mismos tres puntos que Deportes Santa Cruz y Deportes Recoleta.

Por lo mismo, los fanáticos de Santiago Wanderers se expresaron con fuerza en el recinto deportivo, exigiendo la salida de Jorge Garcés y su cuerpo técnico. Algo a lo cual reaccionó el “Peineta” enviando irónicos besos a las tribunas mientras le gritaban por el mal actuar del equipo.

Este señor no puede seguir en Santiago Wanderers. pic.twitter.com/FGjqR4ATjO — Javier Niño 🇳🇬 (@Javerdesw) April 3, 2022

Jorge Garcés y su continuidad en Santiago Wanderers

Ya más calmo, afrontó la situación en conferencia de prensa. “Si a mi me dicen que mañana llega un técnico con la solución para hacer jugar a los chicos que tenemos acá y que maduren… si me dicen que tienen la varita mágica para eso, yo, queriendo a Wanderers como lo hago, me voy. Pero para eso me tiene que llamar don Reinaldo (Sánchez, presidente del club)”, comentó el DT caturro, que está lejos de presentar su renuncia.

“Estoy fuerte, soy un tipo de mucha lucha y nadie me ha regalado nada. He sabido salir de situaciones difíciles”, aseguró el entrenador del elenco porteño. Su próximo duelo será el sábado 9 de abril ante Deportes Copiapó, aunque con la duda instalada de si estará o no Jorge Garcés en la banca del club.