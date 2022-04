La madrugada de este sábado 2 de abril falleció el mítico exjugador de Universidad de Chile y la selección chilena Leonel Sánchez, a la edad de 85 años. El deceso del exatacante ocurrió tras varias semanas con complicaciones de salud y luego de haber sufrido una trombosis pulmonar.

En conversación con ADN Te Acompaña, Sergio Navarro, capitán de la Roja en el Mundial de 1962 y compañero de Sánchez en el Ballet Azul, lamentó la muerte de su excompañero. “Me parece estar viviendo en otro mundo. Yo estaba durmiendo y a las 7:45 me llamó mi hijo mayor para darme la noticia y todavía no me repongo”, sostuvo.

“Estoy mal por lo sucedido. Es el correr de los años y la vida nos castiga nos estos dolores. Se va un gran amigo, compañero y un jugador excepcional. Un hombre humilde que se ganó a toda la gente con su simpatía, ese fue el compañero que se nos fue”, remarcó.

El exzaguero se refirió a su larga amistad con “Don Leonel”, la que data de 1952, según comentó el propio Navarro. “Prácticamente el Ballet Azul empezó en cadetes y lo formaron Luis Álamos y Hernán Carrasco. Ellos no solamente lograron armar grandes equipos, sino que grandes grupos de amigos y compañeros que se quisieron hasta el día de hoy. El dolor cuando se va uno es terrible. En la selección de 1962 y el Ballet Azul éramos una familia y eso no lo vamos a olvidar nunca, porque es el olvido lo que mata a las personas”, manifestó.

Respecto al delicado estado de salud de Leonel Sánchez en las últimas semanas, el exdefensa manifestó que era evidente el deterioro de Sánchez. “En los últimos días estaba muy mal. No podía hablar y no tenía fuerzas para nada. No era el Leonel Sánchez que conocimos nosotros con 15 años”, expuso.

“El jueves almorcé con Sergio Vargas y Nelson Gallardo y los tres coincidimos en que no le quedaba mucho tiempo por las condiciones en las que estaba. Cuando dijeron que lo habían dado de alta y se iba para su casa, comprendí inmediatamente que lo mandaron para que muriera en su hogar”, aseguró.

Por último, Sergio Navarro envió un mensaje a los fanáticos de Universidad de Chile para evitar incidentes en el contexto del Clásico Universitario de este sábado, en respeto a la figura de su amigo. “Demostremos que somos gente de bien, hinchas de la “U” hasta la muerte, pero no cometamos ningún desmán, para demostrar que estamos dolidos por la muerte de Leonel, independiente del resultado de hoy”, concluyó.