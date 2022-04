Manuel Pellegrini y su momento en el Real Betis: “No pienso en cosas futuras para dejar de lado el presente” 

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, se refirió a su presente en el club español de cara al retorno de LaLiga tras concluir la fecha FIFA de selecciones.

El entrenador chileno dejó en claro que no piensa en el final de la temporada y prefiere ir partido a partido. “En el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero lo más real es que intentemos ganarle a Osasuna este fin de semana, porque en todos los clubes donde he estado ha sido igual, no pienso en cosas futuras para dejar de lado el presente”, sostuvo en rueda de prensa.

En cuanto a las importantes bajas que tendrá para el próximo choque contra Osasuna, el “Ingeniero” puso paños fríos y señaló que “ojalá pudiera tener siempre a todos los jugadores, pero nunca nos hemos quejados por lesionados o suspendidos. Se estructuró un plantel para creer que es lo mejor para la temporada. Estoy más preocupado por el rendimiento de jugadores en vez de las bajas que hay”.

En cuanto a las expectativas de los hinchas por la final de la Copa del Rey que jugará Betis y Valencia el 23 de abril, Pellegrini agregó que “la ilusión que se ha generado en los hinchas es importante, la pueden tener, ahora jugamos de local y hay que sumar los tres puntos. Vamos a tratar de darle satisfacción al hincha del Betis por la Copa del Rey y LaLiga”.

Por último, Manuel Pellegrini expresó su disgusto por la fecha del Mundial 2022, que se disputará a fin de año y no en junio como de costumbre.

“No me gusta. Suspender el campeonato a mitad de noviembre lo encuentro complicado, es un parón de más de un mes. Ojalá salga todo bien, pero si fuera por mí hubiese mantenido la fecha, aunque las condiciones climáticas de Qatar son muy fuertes a mitad de año”, concluyó el estratega nacional.

Real Betis enfrentará a Osasuna este domingo 3 de abril a partir de las 10:15 horas de Chile por la fecha 30 de LaLiga española.