Cristián Arcos: “Chile partió las Clasificatorias Sudamericanas conceptualmente eliminado”

El periodista de ADN Deportes, Cristián Arcos, analizó la eliminación de Chile del Mundial de Qatar 2022, después que la Roja cayera ante Uruguay por 2-0 en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Para el Tenor, la clasificación no se perdió hoy, sino que de muchos antes, poniendo énfasis en lo que sucedió durante el proceso de las Clasificatorias Sudamericanas.

“Chile no queda eliminado hoy, no queda eliminado de la fecha pasada. Chile partió la Clasificatoria conceptualmente eliminado, porque no había idea para dónde iba la micro. Hay que partir por ahí”, lanzó.

Tras ello, Arcos lanzó sus dardos hacia la ANFP y lo que podría seguir sucediendo en la sede de Quilín.

“Como hincha que le gusta mucho el fútbol, me da terror las elecciones de la ANFP. Nos gusta mucho el fútbol y me da terror las listas y alianzas que vayan. Hay un señor que está en Miami y habla por whatsapp del partido como si nada”, sostuvo.

Finalmente, cerró diciendo: “Para mi el gran cáncer o problema del fútbol chileno es el ilustrísimo consejo de presidentes, porque a partir de ahí parte todo. Son ellos los grandes responsables de lo que estamos viviendo como actividad”.