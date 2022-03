Presidente de la Conmebol avisó el posible regreso de la Copa Intercontinental

Este martes el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dio luces de lo que podría ser el regreso de la histórica Copa Intercontinental, evento que jugaban los campeones de Copa Libertadores y de Champions League, y que se disputó desde 1960 a 2004.

El mandamás del fútbol sudamericano asistió durante esta jornada a la Asamblea General de la ECA (Asociación de Clubes Europeos), y tras la reunión, se pronunció en sus redes sociales para dejar abierta las puertas al retorno de la copa que enfrenta a Sudamérica y Europa.

“La Conmebol aspira a proyectos en conjunto con la ECA y la UEFA. ¿Quizás el regreso de la Copa Intercontinental?”, escribió el presidente de la Conmebol a través de su cuenta oficial de Twitter.

Además, Alejandro Domínguez agradeció al presidente del PSG por invitarlo a la reunión. “Muchas gracias Nasser Al-Khelaifi por la invitación a la Asamblea General de la ECA”, agregó el dirigente paraguayo.

La Copa Intercontinental comenzó en 1960 en formato de partidos de ida y vuelta. A partir de 1980 pasó a disputarse con final única en Japón.

El último club que ganó aquel trofeo en 2004 fue el Porto, campeón de la Champions League 2003-04, que derrotó en la final a Once Caldas, monarca de la Copa Libertadores 2004.

En 1991, el Colo Colo campeón de América perdió la final de la Copa Interconintal frente a Estrella Roja de Belgrado por 3-0.

