Cristiano Ronaldo se prepara con todo junto a la Selección de Portugal para afrontar el último partido del repechaje europeo al Mundial contra Macedonia del Norte.

En este escenario, el delantero fue tajante al referirse a la opción de que Qatar 2022 sea la última cita planetaria que juegue en su carrera.

“Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más, lo haré, y si no me apetece jugar, no juego y punto, fin de la historia”, respondió categóricamente “CR7” en rueda de prensa.

De cara al choque por el repechaje a la Copa del Mundo, el atacante aseguró que “si los portugueses están como estuvieron el jueves ante Turquía, vamos a ganar el partido”.

“Si Portugal tiene su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca.Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial, es el juego de nuestras vidas”, afirmó el jugador del Manchester United.

La Selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, enfrentará a Macedonia del Norte este martes 29 de marzo por el repechaje europeo al Mundial. El país que gane clasificará directamente a Qatar 2022.