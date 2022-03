Barcelona ya prepara la conformación del plantel para la próxima temporada y desde Europa reportan que los blaugranas tendrían avanzadas negociaciones para fichar a Raphinha del Leeds United.

De acuerdo al diario Sport, el representante del futbolista brasileño, Deco, y la dirigencia culé ya habrían acordado la llegada del jugador al equipo español. Ambas partes tendrían sellados los detalles contractuales de la incorporación, lo que incluiría un vínculo por cinco temporadas.

Según informó el periodista italiano especializado en mercado de transferencias, Fabrizio Romano, el cuadro culé estaría esperando para realizar una segunda oferta por el atacante. Esto, ya que el jugador de 25 años cuenta con dos cláusulas de salida. En primera instancia, los españoles ofertaron 35 millones de euros por el pase, cifra que fue rechazada por los ingleses.

En caso de que el Leeds United permanezca en la Premier League la suma a pagar es de 75 millones de euros. Si el club desciende, el monto baja a 25 millones de la divisa.

Raphinha's contract includes two release clauses: 75 million in case Leeds will stay in PL, 25 million if relegated. That's why Barcelona are waiting to make their opening bid. 🇧🇷 #FCB

Personal terms not an issue. Barça are in advanced talks with his agent Deco since February.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2022