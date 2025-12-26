El presidente Donald Trump anunció que fuerzas de Estados Unidos atacaron a miembros del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) en el noroeste de Nigeria, justificando que la comunidad cristiana en ese país está siendo amenazada.

“Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria”, publicó el republicano en su red Truth Social.

En esa línea, añadió: “Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos , lo pagarían caro, y así fue esta noche”.

“Mató a numerosos terroristas de ISIS”

El Comando militar estadounidense en África informó en X que llevó a cabo un ataque “a petición de las autoridades nigerianas... que mató a numerosos terroristas de ISIS”.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, elogió en la misma red social la disposición de su departamento a actuar en Nigeria, y dijo que estaba “ agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano”.