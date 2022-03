Christian Santos, centrodelantero de Colo Colo, se sometió a la dinámica de preguntas en donde los hinchas albos le hacen una consulta a algún jugador del plantel mediante las redes sociales del club.

En este contexto, una fanática del “Cacique” le preguntó al atacante cómo se ha sentido en Chile desde que llegó a Macul y cuál ha sido el trato que le ha dado el plantel.

A través de un video publicado en la cuenta oficial de Colo Colo, el venezolano señaló que “me siento muy bien aquí en Chile. Por fin conseguí departamento, así que ya estoy más cómodo. Eso se siente”.

“Los compañeros me tratan genial. Poco a poco me estoy acoplando. Se siente el compañerismo, ha sido todo genial”, reconoció el jugador de 34 años.

Además, Christian Santos fue consultado sobre los modismos chilenos y si ha usado alguno. Ante esto, el delantero afirmó que “por momentos, todavía no he agarrado algún modismo. Escucho muchas cosas pero trato de evitarlas. Seguramente se me va a pegar uno que otro”.

El domingo pasado, el artillero venezolano anotó en la goleada del “Cacique” ante Palestino y logró su primer gol oficial desde que llegó al cuadro albo.