Universidad Católica llega en un complejo presente al Clásico Universitario contra Universidad de Chile, puesto que los “Cruzados” perdieron el camino del triunfo y acumulan cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Nacional 2022.

Las principales críticas apuntan al entrenador de la UC, Cristian Paulucci, quien no ha podido mantener el buen nivel del equipo con el cual salió campeón el campeonado pasado.

En este escenario, Miguel Ángel Neira, histórico del elenco precordillerano, fue tajante con el técnico argentino si es que no logra vencer al cuadro azul.

“Si llega a perder con la U se tiene que ir él solo, nadie lo va a echar, Paulucci se irá solo. Con el nivel que tiene la U, ya no sé lo que puede pasar. Católica le debe ganar por ser superior. No se me pasa por la mente que pueda perder. No va a ocurrir, creo”, señaló a ADN Deportes el exjugador chileno, quien fue bicampeón con los “Cruzados” en 1984 y 1987.

Además, Neira apuntó contra los fichajes de la UC para este 2022. El otrora futbolista, que estuvo en el Mundial 1982 con Chile, indicó que “ninguno fue refuerzo, todos vinieron para completar el plantel. Ahora está jugando Nehuén Paz porque no hay nadie más. No está Germán Lanaro y se fue Valber Huerta”.

“Los demás son jugadores para ir al banco. La gestión de Católica fue horrible para la contratación de refuerzos, porque no lo son. Para completar el plantel lo hubiesen hecho con los jóvenes. Se equivocaron ahí”, concluyó Miguel Ángel Neira.

El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile está pactado para el próximo domingo 3 de abril por la octava fecha del Torneo Nacional 2022.